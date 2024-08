Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 180,15 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 180,15 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 179,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 181,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21.492 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.06.2024 bei 194,85 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 7,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 152,60 EUR fiel das Papier am 20.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 15,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,04 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 3,80 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 205,33 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 17.02.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2024 terminiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 15.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,41 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

Redaktion finanzen.net

