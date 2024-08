Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochvormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 179,65 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 179,65 EUR. Bei 179,95 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 179,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.394 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 28.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 194,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,46 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.10.2023 (152,60 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 15,06 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,04 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 3,80 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 205,33 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 855,30 Mio. EUR, gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 15.10.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 10,43 EUR im Jahr 2024 aus.

