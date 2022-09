Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Das Papier von Deutsche Börse legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 169,50 EUR. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 169,50 EUR zu. Bei 168,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 10.831 Stück.

Am 09.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 175,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 135,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,82 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,10 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 26.07.2022 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,98 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 1.017,80 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 881,70 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.10.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 7,79 EUR fest.

