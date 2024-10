Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verliert am Dienstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 209,30 EUR nach.

Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 209,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 209,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 209,10 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.366 Stück gehandelt.

Bei 212,90 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,72 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,60 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 27,09 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,06 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 212,78 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. In Sachen EPS wurden 1,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 855,30 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 855,30 Mio. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Deutsche Börse am 22.10.2024 präsentieren. Am 15.10.2025 wird Deutsche Börse schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2024 10,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

