Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 283,00 EUR ab.

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 283,00 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 282,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 285,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 101.970 Deutsche Börse-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.05.2025 bei 294,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 3,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 176,30 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Börse-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,27 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 264,33 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR im Vergleich zu 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,32 EUR je Aktie belaufen.

