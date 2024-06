Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Deutsche Börse konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 186,70 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 186,70 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 186,90 EUR. Mit einem Wert von 186,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 3.822 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 194,55 EUR erreichte der Titel am 29.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 152,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,26 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,96 EUR, nach 3,80 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 203,00 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Börse am 24.07.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Börse möglicherweise am 29.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,17 EUR je Aktie.

