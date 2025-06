Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag auf rotem Terrain

Deutsche Börse im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 267,60 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 267,60 EUR ab. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 267,40 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 269,50 EUR. Zuletzt wechselten 142.588 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 9,07 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 176,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2024). Abschläge von 34,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,27 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 4,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 263,11 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR im Vergleich zu 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 11,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

