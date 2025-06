Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit KursVerlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 268,90 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 268,90 EUR abwärts. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 268,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 269,50 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 21.987 Aktien.

Am 05.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 9,45 Prozent Luft nach oben. Am 07.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 176,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 34,44 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,27 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 263,11 EUR an.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,32 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

