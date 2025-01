Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Mittwochvormittag schwächer

So bewegt sich Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 228,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 228,40 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 228,30 EUR nach. Mit einem Wert von 229,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.850 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 10.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 229,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 0,44 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 29.05.2024 auf bis zu 175,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2023 mit 3,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,06 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 223,78 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 17.02.2020 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 EUR, nach 1,16 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR im Vergleich zu 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2024 10,54 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus

Aktienempfehlung Deutsche Börse-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Deutsche Börse-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral an Deutsche Börse-Aktie