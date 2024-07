Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagvormittag leichter

Kurs der Deutsche Börse

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 191,70 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 191,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 191,35 EUR. Bei 191,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 3.479 Aktien.

Bei einem Wert von 194,85 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.06.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 20.10.2023 auf bis zu 152,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 25,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,98 EUR. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 204,44 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Deutsche Börse-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 29.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2024 10,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

