Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verliert am Donnerstagmittag

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 228,50 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,3 Prozent auf 228,50 EUR ab. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 228,30 EUR. Bei 229,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.602 Deutsche Börse-Aktien.

Bei einem Wert von 231,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Am 29.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 175,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,02 Prozent.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,06 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 223,78 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,54 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

