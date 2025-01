Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 230,00 EUR zu.

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 230,00 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 230,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 229,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.573 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 231,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 0,69 Prozent niedriger. Bei 175,90 EUR fiel das Papier am 29.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,06 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 223,78 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das EPS belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

