Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagvormittag in Grün

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 282,10 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 282,10 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 283,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 282,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.827 Deutsche Börse-Aktien.

Am 05.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 294,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Börse-Aktie somit 4,15 Prozent niedriger. Am 30.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,90 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,65 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,28 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 4,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 264,33 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. Das EPS lag bei 1,16 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,34 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 5 Jahren abgeworfen

Deutsche Börse-Aktie stärker: Clara-Christina Streit soll neue Aufsichtsratsvorsitzende werden

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 3 Jahren abgeworfen