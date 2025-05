Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 278,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 278,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 277,20 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 278,00 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 109.873 Aktien.

Bei einem Wert von 294,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.05.2025). Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 5,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 30.05.2024 auf bis zu 175,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,28 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 4,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 264,33 EUR.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 855,30 Mio. EUR gelegen.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,34 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse-Aktie stärker: Clara-Christina Streit soll neue Aufsichtsratsvorsitzende werden

DAX 40-Titel Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 3 Jahren abgeworfen

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Deutsche Börse-Aktie