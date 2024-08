Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

So bewegt sich Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 193,80 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 193,80 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 193,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 192,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 137.068 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (194,85 EUR) erklomm das Papier am 28.06.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,54 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Börse-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,04 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 205,33 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Börse am 22.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Deutsche Börse rechnen Experten am 15.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,45 EUR fest.

