Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Zuletzt ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 264,80 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 264,80 EUR zu. Bei 265,70 EUR erreichte die Deutsche Börse-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 265,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 100.085 Deutsche Börse-Aktien.

Am 05.05.2025 markierte das Papier bei 294,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 176,30 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 33,42 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,25 EUR, nach 4,00 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 262,89 EUR.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 11,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

