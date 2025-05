Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag leichter

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 282,60 EUR abwärts.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 282,60 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 282,10 EUR ein. Bei 283,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.192 Stück gehandelt.

Am 05.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR. 4,14 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,90 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 60,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,28 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 4,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 264,33 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. In Sachen EPS wurden 1,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 855,30 Mio. EUR, gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,34 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

