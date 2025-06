Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagmittag in Rot

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 268,70 EUR ab.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 268,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 266,80 EUR. Bei 267,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 31.194 Stück.

Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR an. Gewinne von 9,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2024 bei 176,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 52,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,27 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 263,11 EUR.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

