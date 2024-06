Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Nachmittag an Boden

Blick auf Deutsche Börse-Kurs

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Deutsche Börse legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 191,25 EUR.

Das Papier von Deutsche Börse legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 191,25 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Börse-Aktie bis auf 192,00 EUR. Bei 190,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 319.982 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Am 29.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 194,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,73 Prozent. Bei 152,60 EUR fiel das Papier am 20.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,96 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 204,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 29.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 10,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

