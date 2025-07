Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Montagvormittag südwärts

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 263,80 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 263,80 EUR. Bei 263,00 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 263,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.651 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 294,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2024 auf bis zu 176,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,25 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 262,89 EUR an.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,25 EUR fest.

