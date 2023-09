Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 164,20 EUR abwärts.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 164,20 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 163,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 165,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 124.359 Deutsche Börse-Aktien.

Bei einem Wert von 186,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 11,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.10.2022 bei 154,95 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 5,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 191,60 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Am 25.07.2023 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,52 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,98 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.220,60 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.017,80 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 18.10.2023 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,62 EUR fest.

