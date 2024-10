Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verbilligt sich am Mittag

So entwickelt sich Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 215,70 EUR nach.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 215,70 EUR. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 215,60 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 215,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 28.101 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 17.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 218,70 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 1,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 153,05 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 29,04 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,05 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 214,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,16 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q4 2024 wird am 05.02.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,48 EUR fest.

