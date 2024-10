Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gibt am Vormittag nach

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 216,60 EUR.

Um 09:05 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 216,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Börse-Aktie bei 215,90 EUR. Bei 215,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.918 Deutsche Börse-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 218,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 0,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 153,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Deutsche Börse-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,05 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 214,67 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 17.02.2020. In Sachen EPS wurden 1,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Deutsche Börse am 05.02.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2024 10,48 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

