Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse reagiert am Nachmittag positiv

Das Papier von Deutsche Börse konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 179,10 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 181,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 178,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 235.261 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 181,15 EUR markierte der Titel am 23.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 1,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.06.2022 bei 148,15 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,89 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 191,90 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 08.02.2023 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,08 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,64 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,95 Prozent auf 1.168,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 934,80 EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Börse rechnen Experten am 24.04.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,29 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

