Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse reagiert am Freitagmittag positiv

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 179,00 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 179,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 178,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 115.070 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.03.2023 bei 181,15 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 148,15 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 20,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 191,90 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 08.02.2023 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 1.168,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 934,80 EUR umsetzen können.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 26.04.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Deutsche Börse rechnen Experten am 24.04.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2023 9,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

