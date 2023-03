Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag im Aufwind

Um 15:53 Uhr sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 179,75 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 180,10 EUR. Bei 178,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 284.888 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 181,15 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 0,77 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.06.2022 bei 148,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 191,90 EUR.

Deutsche Börse gewährte am 08.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,08 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,64 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 1.168,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 934,80 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.04.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 24.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 9,29 EUR im Jahr 2023 aus.

