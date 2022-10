Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag freundlich

Das Papier von Deutsche Börse legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 162,30 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 162,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 161,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 123.193 Deutsche Börse-Aktien.

Am 09.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 175,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 135,80 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 19,51 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 187,38 EUR aus.

Am 19.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,74 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.090,20 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Börse einen Umsatz von 837,90 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 15.02.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 30.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2022 8,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Schutz vor extremer Volatilität: Das passiert bei Handelsunterbrechungen von Aktien

Deutsche Börse-Aktie dennoch merklich schwächer: Deutsche Börse bleibt auf Wachstumskurs

Fat Finger-Trades - Die verheerenden Tippfehler an der Börse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com