Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 214,90 EUR nach.

Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,4 Prozent auf 214,90 EUR ab. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 214,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 215,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.053 Deutsche Börse-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 218,70 EUR. 1,77 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 154,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 38,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Börse-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,05 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 214,67 EUR angegeben.

Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q4 2024 wird am 05.02.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,49 EUR je Aktie belaufen.

