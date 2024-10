Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 215,90 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:51 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 215,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 216,70 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 214,40 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 215,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 97.184 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 218,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,75 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 28,32 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,06 EUR, nach 3,80 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 214,67 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 05.02.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,49 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

