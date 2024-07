Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verbilligt sich am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 187,40 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 187,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 187,40 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 189,00 EUR. Bisher wurden heute 90.969 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 194,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.06.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 3,98 Prozent Luft nach oben. Am 20.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,01 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 204,89 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 855,30 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 29.07.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Börse ein EPS in Höhe von 10,29 EUR in den Büchern stehen haben wird.

