Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verbilligt sich am Mittag

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 208,70 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 208,70 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 208,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 210,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43.184 Deutsche Börse-Aktien.

Am 24.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 211,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 1,39 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,05 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 212,78 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q3 2024 wird am 22.10.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Deutsche Börse rechnen Experten am 15.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,51 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächelt nachmittags

Optimismus in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen