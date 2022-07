Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Das Papier von Deutsche Börse konnte um 27.07.2022 16:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 166,25 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 167,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 162,25 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 183.398 Stück gehandelt.

Am 26.04.2022 markierte das Papier bei 169,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,18 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 135,80 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 22,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 172,93 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse gewährte am 25.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,81 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 1.061,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,15 Prozent gesteigert.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 30.10.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2022 7,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

