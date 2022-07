Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 27.07.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 163,90 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 164,35 EUR zu. Mit einem Wert von 162,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.737 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 169,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 3,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 135,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,69 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 172,93 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 25.04.2022. Es stand ein EPS von 2,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 1.061,60 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 855,10 EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.10.2022 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 30.10.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2022 7,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

