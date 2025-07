Aktienkurs aktuell

Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse steigt am Dienstagnachmittag

29.07.25 16:10 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 254,90 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 254,90 EUR. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 254,90 EUR zu. Mit einem Wert von 249,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 106.691 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Mit einem Kursgewinn bis auf 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,46 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 176,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,25 EUR, nach 4,00 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 271,63 EUR an. Am 17.02.2020 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,16 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden. Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,23 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie Warburg Research mit Investmenttipp: Hold-Note für Deutsche Börse-Aktie DZ BANK bescheinigt Kaufen für Deutsche Börse-Aktie Deutsche Börse-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Deutsche Börse-Aktie

