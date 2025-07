Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 249,50 EUR ab.

Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,2 Prozent auf 249,50 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bisher bei 249,20 EUR. Bei 249,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.068 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 05.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 294,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 17,96 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2024 Kursverluste bis auf 176,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,25 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 271,63 EUR an.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 11,23 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

