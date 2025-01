Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag ohne große Veränderung

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 237,70 EUR an der Tafel.

Die Deutsche Börse-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 237,70 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 238,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 237,60 EUR. Bei 238,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.572 Deutsche Börse-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 240,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 175,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 35,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,06 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 3,80 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 225,78 EUR.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 10,60 EUR im Jahr 2024 aus.

