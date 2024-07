Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse reagiert am Vormittag positiv

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 189,85 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 189,85 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 189,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 189,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.983 Deutsche Börse-Aktien.

Am 28.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 194,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 2,63 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.10.2023 auf bis zu 152,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,62 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,03 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 205,33 EUR an.

Am 17.02.2020 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Deutsche Börse am 22.10.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 15.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 10,39 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Gewinne

Gewinne in Frankfurt: DAX am Montagmittag fester

Handel in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Mittag