Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post zeigt sich am Vormittag gestärkt

Um 09:22 Uhr sprang die Deutsche Post-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 38,45 EUR zu. Die Deutsche Post-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,62 EUR aus. Bei 38,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 136.666 Deutsche Post-Aktien.

Bei 57,79 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 33,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 29,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,15 EUR.

Am 08.11.2022 lud Deutsche Post zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Post 24.038,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.036,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 09.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Post rechnen Experten am 06.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Post-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 4,11 EUR fest.

