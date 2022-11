Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post verzeichnet am Mittag Verluste

Das Papier von Deutsche Post gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 35,65 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Post-Aktie bei 35,61 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 516.228 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,31 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Post-Aktie. Bei 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,13 Prozent könnte die Deutsche Post-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Post-Aktie bei 56,18 EUR.

Am 05.08.2022 lud Deutsche Post zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Deutsche Post mit einem Umsatz von insgesamt 24.029,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.473,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,40 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 08.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Post möglicherweise am 07.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Post