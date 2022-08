Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post kommt am Mittwochvormittag kaum vom Fleck

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 03.08.2022 09:22:00 Uhr die Deutsche Post-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 38,85 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Post-Aktie sogar auf 39,03 EUR. Die Deutsche Post-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 38,78 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 44.464 Deutsche Post-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 01.09.2021 auf bis zu 61,38 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Post-Aktie ist somit 36,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.06.2022 bei 33,44 EUR. Mit einem Kursverlust von 16,18 Prozent würde die Deutsche Post-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,28 EUR an.

Am 03.05.2022 legte Deutsche Post die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,08 EUR gegenüber 0,94 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Deutsche Post hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.593,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18.860,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Deutsche Post am 05.08.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 07.11.2023 dürfte Deutsche Post die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie belaufen.

