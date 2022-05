Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Nachmittag schwächer

Um 05.05.2022 16:22:00 Uhr fiel die Deutsche Post-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 40,65 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Post-Aktie bis auf 40,61 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,86 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.825.055 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,38 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie. Bei 38,49 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,61 Prozent würde die Deutsche Post-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Post-Aktie wird bei 63,16 EUR angegeben.

Am 03.05.2022 legte Deutsche Post die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,08 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 22.593,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.116,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 05.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Deutsche Post veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 01.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,09 EUR je Aktie in den Deutsche Post-Büchern.

Redaktion finanzen.net

