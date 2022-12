Deutsche Post Aktie News: Anleger schicken Deutsche Post am Montagvormittag ins Minus

Um 09:22 Uhr fiel die Deutsche Post-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 38,61 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Post-Aktie bis auf 38,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 78.363 Deutsche Post-Aktien.

Am 05.01.2022 markierte das Papier bei 57,79 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,20 Prozent könnte die Deutsche Post-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 29,68 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 30,09 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,15 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Post am 08.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,87 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.038,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.036,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 06.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Post.

Experten taxieren den Deutsche Post-Gewinn für das Jahr 2021 auf 4,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten

Nach langer Wartezeit: Fahren im Dezember die ersten Tesla Semi Trucks auf den Straßen?

Deutsche Post-Aktie steigt: Post-Tochter DHL rechnet mit Ausbau des Cargo-Flughafens Leipzig/Halle

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com