Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Mittag im Minusbereich

Die Deutsche Post-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 31,73 EUR abwärts. Bei 31,62 EUR markierte die Deutsche Post-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 31,67 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 449.448 Deutsche Post-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,31 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Post-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,68 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Post-Aktie 6,93 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 56,40 EUR.

Am 05.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Post noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,40 Prozent auf 24.029,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.473,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2022 erfolgen. Am 07.11.2023 wird Deutsche Post schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Post einen Gewinn von 4,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

Deutsche Post-Aktie leichter: Elektro-Postschiff in Berlin gestartet - Ausbau der Solarschiffsflotte möglich

Deutsche Post-Aktie steigt: DHL Freight offeriert CO2-Reduktion im Straßentransport

Deutsche Post-Aktie dreht ins Plus: Immer mehr Kunden beschweren sich bei Bundesnetzagentur über Deutsche Post

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Post AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Post AG

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com