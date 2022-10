Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Die Deutsche Post-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,7 Prozent auf 31,81 EUR ab. Die Deutsche Post-Aktie sank bis auf 31,62 EUR. Bei 31,67 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 114.910 Deutsche Post-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 58,31 EUR. Gewinne von 45,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 28.09.2022 Kursverluste bis auf 29,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Post-Aktie 7,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 56,40 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Post am 05.08.2022 vor. Deutsche Post hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 24.029,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.473,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Deutsche Post-Anleger Experten zufolge am 07.11.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Post einen Gewinn von 4,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Post-Aktie

