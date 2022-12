Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Vormittag leichter

Die Deutsche Post-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 38,49 EUR. Die Deutsche Post-Aktie sank bis auf 38,40 EUR. Bei 38,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 72.154 Deutsche Post-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 57,79 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Post-Aktie derzeit noch 33,40 Prozent Luft nach oben. Am 28.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 29,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,15 EUR je Deutsche Post-Aktie aus.

Am 08.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Post ein EPS von 0,87 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 24.038,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.036,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2023 terminiert. Schätzungsweise am 06.03.2024 dürfte Deutsche Post die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 4,11 EUR je Aktie in den Deutsche Post-Büchern.

