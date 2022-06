Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Deutsche Post-Aktie notierte im XETRA-Handel um 08.06.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 4,0 Prozent bei 36,77 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Post-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,61 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,46 EUR. Zuletzt wechselten 2.222.851 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2021 erreichte der Anteilsschein mit 61,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,10 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.05.2022 auf bis zu 35,97 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 60,12 EUR an.

Am 03.05.2022 legte Deutsche Post die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,08 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Post 0,94 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.860,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.593,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Deutsche Post am 05.08.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 01.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Post im Jahr 2023 4,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

