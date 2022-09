Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post am Nachmittag in Rot

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 35,01 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Post-Aktie ging bis auf 34,73 EUR. Bei 35,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.298.832 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.09.2021 bei 61,29 EUR. Mit einem Zuwachs von 42,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,44 EUR. Dieser Wert wurde am 13.06.2022 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 4,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,27 EUR an.

Am 05.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,17 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 1,02 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 24.029,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Post 19.473,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Post wird am 08.11.2022 gerechnet. Experten kalkulieren am 07.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Deutsche Post.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie belaufen.

