Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post zieht am Nachmittag an

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Post zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 38,22 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Post-Aktie bis auf 38,39 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.039.003 Deutsche Post-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 57,79 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Post-Aktie 33,87 Prozent zulegen. Am 28.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Post-Aktie liegt somit 28,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 51,16 EUR.

Deutsche Post ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Post einen Gewinn von 0,87 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 24.038,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 19,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.036,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Deutsche Post-Bilanz für Q4 2022 wird am 09.03.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 06.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 4,11 EUR je Aktie belaufen.

