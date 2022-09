Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post gibt am Freitagnachmittag deutlich nach

Die Deutsche Post-Aktie musste um 04:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,6 Prozent auf 33,78 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Post-Aktie bis auf 33,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,98 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.226.398 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

Am 17.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,29 EUR an. Derzeit notiert die Deutsche Post-Aktie damit 44,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 33,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 57,88 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Post am 05.08.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,17 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Post in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.029,00 EUR im Vergleich zu 19.473,00 EUR im Vorjahresquartal.

Deutsche Post dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 08.11.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 07.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 4,11 EUR je Deutsche Post-Aktie.

