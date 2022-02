Deutsche Post Aktie News: Deutsche Post verteidigt Stellung

Die Deutsche Post-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 50,93 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den seitwärts tendierenden Werten im DAX, der bislang bei 15.403 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Post-Aktie bei 51,12 EUR. Die Deutsche Post-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,72 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 130.229 Deutsche Post-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2021 erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 26.02.2021 auf bis zu 40,68 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 67,77 EUR für die Deutsche Post-Aktie aus. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Post-Aktie in Höhe von 4,29 EUR im Jahr 2023 aus.

Die Deutsche Post AG ist ein weltweit führender Post- und Logistik-Konzern. Das Unternehmen stellt Logistiknetze für die globalen Post- und Warenströme sowie die damit verbundenen Informations- und Finanzaktivitäten bereit. Mit den Konzernmarken Deutsche Post und DHL verfügt die Gesellschaft über ein einzigartiges Leistungsspektrum rund um Logistik und Kommunikation (Paket-, Express-, Briefgeschäft). Zudem enthält das Angebot einfach zu handhabende Standardprodukte wie auch maßgeschneiderte Lösungen, die vom Dialogmarketing bis hin zur industriellen Versorgungskette reichen. Die Deutsche Post unterstützt ihre Kunden in der Verteilung von Presseerzeugnissen sowie Werbe- und Katalogsendungen und bietet Gesamtlösungen für die Unternehmenskommunikation. Über den reinen Transport hinaus werden auch Zusatzleistungen erbracht und beispielswiese Software zur Adressverwaltung oder zur Verwaltung von Verteilgebieten von Postwurfsendungen bereitgestellt.

